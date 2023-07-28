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Зелёный гоблин в броне Железного человека — на артах фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Зелёный гоблин в броне Железного человека — на артах фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
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Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вышел уже давно, однако в Сети совсем недавно появились концепт-арты, на которых можно увидеть много интересного и того, что не добралось до финальной версии фильма.

Так, можно увидеть, что одной из идей было сделать броню Зелёного гоблина как нечто похожее, что было у Железного человека. В итоге от задумки отказались. Также есть концепт-арт с Нэдом на глайдере и с бомбой в руке. Подобный арт отлично ложится на слухи о том, что в будущем персонаж станет Хобгоблином.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в декабре 2021 года. Лента собрала огромную кассу и массу положительных отзывов от критиков и аудитории. Новая, четвёртая часть франшизы с Томом Холландом находится в разработке.

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