Marvel запустила «Секретное вторжение»: каким получился сериал про Ника Фьюри

У новинки есть все шансы стать лучшим шоу про супергероев для Disney+.

В последнее время Marvel дискредитировала себя. Сюжеты были бестолковыми, экшен и локации удручали графикой и постановкой, а новые герои моментально забывались. Компенсировать провалы пришлось «Стражам Галактики 3», но одного отличного фильма мало, чтобы вернуть надежду.

Теперь Marvel выпустила «Секретное вторжение» и, похоже, сделала ещё один шаг в верном направлении. Хвалить сериал рано, но начало у него удачное — пусть и с оговорками.

Видео доступно на YouTube-канале «Тизер Про». Права на видео принадлежат Marvel Studios.

Где смотреть?

В мире сериал транслирует Disney+. В России официальных показов не будет. Озвучки и субтитров тоже нет.

Авторы поставили на драму и шпионские игры — и не прогадали

«Секретное вторжение» — одно из самых известных событий Marvel. Дело в хитром враге, который побеждал не силой, а умом и интригами. Если смотрели «Капитана Марвел», помните скруллов, которые легко меняют внешность. Сначала все считали расу враждебной, но на деле ребята оказались хорошими и благодаря помощи Фьюри осели на Земле.

Увы, не всем скруллам нравилось чувствовать себя гостями. Некоторые решили захватить планету и ходить повсюду в истинном обличии. Так и появились мятежники, которые проникли во все органы власти, подменили надёжных агентов, развязали войны и постепенно обрели влияние.

Эта проблема ставит перед героями новые задачи. Легко драться с инопланетным захватчиком. Но как победить легитимного президента, которого давно подменил инопланетянин? С верным другом любое дело по плечу, но вдруг в твоей команде скрулл, притворяющийся союзником? Всё это создаёт колоссальное напряжение, ведь доверять нельзя вообще никому!

Фьюри устал и постарел Фото: Marvel Studios

Авторы сериала отлично обыгрывают пугающую силу скруллов. К примеру, в первом же кадре мы видим Эверетта Росса (Мартин Фриман). Это наш давний знакомый, который часто помогал героям, рисковал карьерой ради Ваканды и арестовывал Барона Земо.

Казалось бы, на этого парня точно можно положиться! Вот только сценаристы умело дают поводы для сомнений. Что если Росс мёртв или сидит в заложниках, а на экране инопланетянин? И ведь похожий вопрос задаёшь каждому персонажу.

Или же взгляните на прогулку Фьюри по ночной Москве. Насколько же подозрительно местные смотрят на учредителя программы «Мстители». Всех удивляет суровый одноглазый афроамериканец или же на улице полно скруллов? Кто знает.

Именно благодаря уникальной способности пришельцев и параноидальной атмосфере «Секретное вторжение» выделяется. Авторы пока не показали самых влиятельных людей, обернувшихся скруллами, но замысел врага уже работает. В первой серии мятежники проворачивают серьёзное злодейство и ставят героев в тупик. В итоге финал так интригует, что следующий эпизод хочется включить сразу же. Жаль, что он выйдет только через неделю.

Скрулл Фото: Marvel Studios

Впрочем, вопросы к сюжету тоже есть. К примеру, одна из сюжетных арок посвящена кризису Фьюри. Он провёл много времени за пределами Земли и утратил своё влияние. Герои постоянно твердят: «Ты уже не тот Фьюри — не держишь ситуацию под контролем и не опережаешь недругов на несколько шагов».

Однако проблема не в том, что герой устал. Он просто резко поглупел. В первом эпизоде Фьюри чуть ли не в одиночку пытается остановить масштабный теракт, в котором задействованы сотни негодяев. Почему Ник не обратился за помощью? Допустим, посчитал Мстителей скомпрометированными, но есть и космические друзья, до которых злодеи точно не дотянулись. Из-за таких моментов сюжет нельзя назвать идеальным.

Над экшеном не заморачивались

Когда авторы фокусируются на шпионских играх и гнетущей атмосфере, от сериала не оторваться. Вот только боссы Marvel уверены, что без экшена зритель уснёт. Поэтому в первой серии хватает потасовок, где герои колотят друг друга кулаками и швыряют в шкафы.

У Эмилии Кларк важная роль Фото: Marvel Studios

Увы, именно экшен навевает максимальную скуку. После «Тайлера Рейка» и «Джона Уика» рукопашные бои шокируют беззубостью. Ощущение, что за постановку отвечал ИИ, который проанализировал сотню второсортных боевиков и выдал очередной штамп. Надеюсь, в следующих сериях авторы сфокусируются на истории или придумают нормальные бои.

Стоит смотреть?

Если ждёте от Marvel чего-то нового, обратите внимание на «Секретное вторжение». В сериале есть недостатки, но интересный противник и параноидальная атмосфера всё окупают.

Понравилось

Интригующий злодей

Эпический финал первого эпизода

Параноидальная атмосфера.

Не понравилось