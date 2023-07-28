Продажи PS5 вдвое выше, чем у Xbox Series

Журналист издания Windows Central Джез Корден опубликовал материал, в котором рассказал о главных проблемах Xbox и затронул тему потенциального релиза PS5 Pro.

Корден отметил, что на данный момент «гонку» консолей выигрывает Sony в соотношении два к одному. Вчера японская компания отчиталась о 40 млн проданных PS5, в то время как тираж Xbox Series находится в районе 20–23 млн штук. Журналист считает, что реальные цифры могут поставить Microsoft в ещё более невыгодное положение.

Джез Корден уверен, что развитие Xbox Series X тормозит более слабая S-версия. Дело в том, что разработчики часто специально «урезают» свои игры для консоли.

Помимо этого, студиям приходится тратить гораздо больше денег на портирование игр для Xbox Series, чем для PS5, поскольку приходится заниматься созданием сразу двух версий: для X и S.

Также, по мнению Кордена, Microsoft слишком увлечена вопросом облачных технологий, что отвлекает от развития консолей. Ещё журналист располагает информацией, что в ближайшее время ждать от корпорации ответа на будущую PS5 Pro не стоит.

Ожидается, что PS5 Pro появится на рынке в ноябре 2024 года.