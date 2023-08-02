Minecraft получила дополнение с Черепашками-ниндзя
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В честь выхода мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Minecraft получила дополнение, добавляющее в игру всех четырёх Черепашек-ниндзя, различные скины для них, включая облики из «Погрома мутантов», Сплинтера, Шреддера, Крэнга и других персонажей.
Более того, DLC добавляет и различные тематические локации, которые связаны с франшизой. Например, можно побывать в убежище героев и ещё пяти локациях.
В честь выхода DLC авторы песочницы приготовили специальный трейлер с геймплеем, показывающим особенности расширения.
Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.
Мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» вышел в прокат сегодня, но до России проект не доберётся.
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