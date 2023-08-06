Месси помог Apple достичь целей для сервиса TV+

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что переход Лионеля Месси в «Интер Майами» положительно сказался на успехах компании. По словам руководителя, данное событие помогло сервису Apple TV+ достичь поставленных целей по количеству подписчиков.

Информацию об этом Тим Кук озвучил в последнем квартальном отчёте о прибылях и убытках Apple.

Это явно только начало, но число подписчиков просто превзошло все наши ожидания. Тот факт, что Месси перешёл в «Интер Майами», помог в достижении нашей цели, поэтому мы очень рады данному событию.

Компания заключила партнёрство с Major League Soccer (MLS, или МЛС) в феврале этого года. Вместе с этим Apple запустила сезонный абонемент, который для подписчиков стоит $ 13 в месяц, а для остальных — $ 15 в месяц.