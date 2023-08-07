Уилл Байерс будет центральным персонажем пятого сезона «Очень странных дел»
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Создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер в рамках интервью Variety подробно остановились на персонаже Уилле Байерсе, младшем брате Джонатана, с исчезновения которого начался первый сезон.
Автор франшизы Мэтт Даффер вспомнил, что исполнитель роли Уилла Ноа Шнапп слишком легкомысленно относился к спойлерам сериала в прошлом:
Мы отправили ему первые три сценария пятого сезона. Я написал ему и предупредил об осторожности. Он посмеялся над этим и сказал: «Конечно». А затем сразу же запостил что-то о сюжете в TikTok. Но на него никогда нельзя злиться. Он милый ребёнок.
Росс Даффер отмечает, что создатели сериала были обязаны пойти на этот риск, учитывая роль Уилла в следующем сезоне:
Уилл снова займёт центральное место в «Очень странных делах», это правда. Это эмоциональная арка для него — то, что, как мы надеемся, свяжет всю серию воедино.
Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» начались в июне, однако вскоре были остановлены из-за забастовки актёров и сценаристов.
Изначально финал сериала должен был выйти во второй половине 2024 года, но теперь, видимо, будет отложен на 2025 год.
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