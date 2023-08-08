Время действия пробной подписки Game Pass Ultimate сократили более чем в два раза

Компания Microsoft резко сократила время действия пробной подписки Game Pass Ultimate. Если раньше геймеры за $ 1 могли пользоваться сервисом 30 дней, то теперь этот срок снижен до двух недель.

Напомним, в июне было принято решение повысить цены на подписку в разных странах. В результате стоимость месячного пользования Xbox Game Pass в некоторых странах выросла в 1,5–2 раза.

Материалы по теме Microsoft повысит цены на Xbox Series X и сервис Game Pass

Пользователи связывают это с одобрением сделки Microsoft и Blizzard американским регулятором — теперь игровая компания может действовать немного свободнее.

Другие отмечают, что такие меры приняты перед релизом крупного консольного эксклюзива Xbox, космической ролевой игры Starfiled от студии Bethesda, прохождение которой может затянуться на сотни часов.