Небольшие дефекты и год гарантии: Valve рассказала о восстановленных Steam Deck

В начале августа в некоторых регионах Steam появилась возможность приобрести восстановленный Steam Deck. Отремонтированный портативный ПК продают примерно на 20% дешевле его стартовой цены.

Спустя некоторое время Valve подтвердила запуск продаж восстановленных Steam Deck и немного рассказала об их производстве. В компании заверили, что отремонтированные ПК тщательно тестируются, а среди основных особенностей могут быть небольшие косметические дефекты. При этом восстановленные Steam Deck полностью соответствуют новым устройствам, а иногда оказываются даже чуть мощнее них.

Все официально восстановленные портативные игровые компьютеры Steam Deck тщательно тестируются по таким же высоким стандартам, как и новые устройства. Каждый из них проходит процесс полного сброса к заводским настройкам, обновления ПО и расширенной проверки, которая включает более 100 тестов. [...] Все восстановленные устройства соответствуют стандартам производительности новых (или даже превосходят их). Из-за небольших косметических дефектов, которые никак не влияют на надёжность и высококачественный игровой опыт, их цена ниже стандартной.

Кроме того, гарантия на восстановленный Steam Deck составляет привычный один год — если законодательство страны проживания игрока не предполагает более длительный гарантийный срок.