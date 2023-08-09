Apple представит iPhone 15 в онлайн-формате — Bloomberg

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что презентация iPhone 15 в сентябре этого года пройдёт в онлайн-формате. Для её просмотра Apple пригласит в свой кампус ряд журналистов и блогеров, а затем покажет гостям новые модели вживую.

В таком же формате проходил и анонс iPhone 14 в прошлом году. Также Гурман рассказал, что сама презентация пройдёт 12 сентября, однако дата может измениться.

По информации инсайдеров, цена iPhone 15 Pro вырастет на $ 100 по сравнению с iPhone 14 Pro — с $ 999 до $ 1099. iPhone 15 Pro Max обойдётся ещё на $ 100 дороже.

Издание 9to5Mac ожидает, что предварительные заказы iPhone 15 стартуют 15 сентября, а официальный запуск состоится через неделю, 22 сентября. Точную информацию мы услышим от Apple на самой презентации.