Представлен дебютный трейлер сериала «Континенталь», приквела «Джона Уика»

Компания Lionsgate Television представила дебютный трейлер сериала «Континенталь», приквела известного боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом. В ролике показали главных героев шоу, динамичные перестрелки и погоню на машинах.
Видео доступно на YouTube-канале JoBlo Streaming & TV Trailers. Права на видео принадлежат Lionsgate Television.
«Континенталь» расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, владельца отеля для наёмных убийц. В шоу будет три эпизода длительностью по 90 минут. Главные роли в проекте исполнят Колин Вуделл, Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.
Премьера «Континенталя» состоится уже 22 сентября. В планах Lionsgate не только выпуск мини-сериала, но и релиз фильма «Балерина» с Аной де Армас, а также неизвестный проект, который должны анонсировать в ближайшие месяцы.
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