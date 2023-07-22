Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Континенталь» от авторов «Джона Уика»: первый сезон (2023) — дата выхода всех трёх серий

Расписание выхода сериала «Континенталь», приквела «Джона Уика» с Мелом Гибсоном
Комментарии

Сервис Peacock в рамках Comic-Con объявил дату премьеры мини-сериала «Континенталь», приквела известного боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом.

Шоу расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, основателя отеля для наёмных убийц. Главную роль сыграет Колин Вуделл, в проекте также приняли участие Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.

Каждому дню будет посвящена отдельная серия — всего три эпизода. Получит ли мини-сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода всех трёх серий сериала «Континенталь»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 сентября
2-я серия29 сентября
3-я серия6 октября

Помимо мини-сериала «Континенталь», создатели франшизы также готовят к выходу спин-офф «Балерина» с Аной де Армас и некий неанонсированный фильм во вселенной боевика.

Материалы по теме
Жизнь после «Джона Уика 4»: что ждёт фанатов первоклассных боевиков про наёмников
Жизнь после «Джона Уика 4»: что ждёт фанатов первоклассных боевиков про наёмников
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023