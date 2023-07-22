Расписание выхода сериала «Континенталь», приквела «Джона Уика» с Мелом Гибсоном
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Сервис Peacock в рамках Comic-Con объявил дату премьеры мини-сериала «Континенталь», приквела известного боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом.
Шоу расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, основателя отеля для наёмных убийц. Главную роль сыграет Колин Вуделл, в проекте также приняли участие Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.
Каждому дню будет посвящена отдельная серия — всего три эпизода. Получит ли мини-сериал продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода всех трёх серий сериала «Континенталь»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 сентября
|2-я серия
|29 сентября
|3-я серия
|6 октября
Помимо мини-сериала «Континенталь», создатели франшизы также готовят к выходу спин-офф «Балерина» с Аной де Армас и некий неанонсированный фильм во вселенной боевика.
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