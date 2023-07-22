Расписание выхода сериала «Континенталь», приквела «Джона Уика» с Мелом Гибсоном

Сервис Peacock в рамках Comic-Con объявил дату премьеры мини-сериала «Континенталь», приквела известного боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом.

Шоу расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, основателя отеля для наёмных убийц. Главную роль сыграет Колин Вуделл, в проекте также приняли участие Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.

Каждому дню будет посвящена отдельная серия — всего три эпизода. Получит ли мини-сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода всех трёх серий сериала «Континенталь»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 22 сентября 2-я серия 29 сентября 3-я серия 6 октября

Помимо мини-сериала «Континенталь», создатели франшизы также готовят к выходу спин-офф «Балерина» с Аной де Армас и некий неанонсированный фильм во вселенной боевика.