Microsoft полностью отключила голосового ассистента Cortana в Windows

В начале августа Microsoft выпустила новый апдейт для Windows 10 и 11, в котором полностью отключила голосового ассистента Cortana. Теперь при попытке запустить программу появляется сообщение о прекращении поддержки функции со ссылкой на официальное заявление о компании.

Сообщение о прекращении поддержки «Кортаны» Фото: Microsoft

Голосовой помощник Cortana появился в Windows 10 в 2015 году. Спустя четыре года глава Microsoft Сатья Наделла признал, что программа уступает конкурентам в лице «Сири» от Apple и «Алексы» от Google. Уже в 2021 году корпорация прекратила поддержку «Кортаны» на мобильных платформах, а спустя два года дело дошло и до ПК под управлением последних версий WIndows.

На замену Cortana прибудет ИИ-ассистент Copilot — его планируют интегрировать в оболочку Windows 11 уже этой осенью.