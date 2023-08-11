Microsoft полностью отключила голосового ассистента Cortana в Windows

В начале августа Microsoft выпустила новый апдейт для Windows 10 и 11, в котором полностью отключила голосового ассистента Cortana. Теперь при попытке запустить программу появляется сообщение о прекращении поддержки функции со ссылкой на официальное заявление о компании.
Сообщение о прекращении поддержки «Кортаны»
Фото: Microsoft
Голосовой помощник Cortana появился в Windows 10 в 2015 году. Спустя четыре года глава Microsoft Сатья Наделла признал, что программа уступает конкурентам в лице «Сири» от Apple и «Алексы» от Google. Уже в 2021 году корпорация прекратила поддержку «Кортаны» на мобильных платформах, а спустя два года дело дошло и до ПК под управлением последних версий WIndows.
На замену Cortana прибудет ИИ-ассистент Copilot — его планируют интегрировать в оболочку Windows 11 уже этой осенью.
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