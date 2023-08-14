В России выпустили облегчённую версию Windows 10 для слабых ПК

Российские энтузиасты выпустили Windows 10 Lite — облегчённую версию операционной системы от Microsoft. Сборка основана на Windows 10 версии 22H2 и весит всего лишь около 1 ГБ — она предназначена для маломощных ПК и устаревших ноутбуков.
Из Lite-версии вырезаны многие встроенные приложения и функционал Microsoft: от защитника WIndows до магазина Microsoft Store и биометрии. Для установки сборки понадобится компьютер с 64-битным процессором с частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ свободного места на диске.
Авторы также запретили системе автоматически проверять наличие обновлений и скачивать их без ведома пользователей. Кроме того, в сборке отсутствуют драйверы и компоненты для поддержки VC++ и DirectX, однако их можно установить отдельно без каких-либо проблем.
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