Антивирус Microsoft научился распознавать пиратский Windows и сбрасывать его активацию

Недавно корпорация Microsoft выпустила обновление Security Intelligence Update 1.395.68.0. С его выходом встроенный компанией антивирус Microsoft Defender научился распознавать пиратские версии Windows и бороться с ними.
Дело в том, что разработчики апдейта начали блокировать службу Key Management Service и сбрасывать активации, которые были сделаны с помощью нелегальных ключей. Похоже, Microsoft решила серьёзно взяться за решение проблемы с пиратскими версиями операционной системы.
Патч пока не внедрён в официальные версии Windows 10 и 11. Однако стоит понимать, что ситуация может измениться в любой момент.
В марте 2022 года корпорация Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг на территории России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Несмотря на это, некоторые дистрибьюторы продолжали продлевать лицензии на уже проданные программы.
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