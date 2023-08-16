Антивирус Microsoft научился распознавать пиратский Windows и сбрасывать его активацию

Недавно корпорация Microsoft выпустила обновление Security Intelligence Update 1.395.68.0. С его выходом встроенный компанией антивирус Microsoft Defender научился распознавать пиратские версии Windows и бороться с ними.

Дело в том, что разработчики апдейта начали блокировать службу Key Management Service и сбрасывать активации, которые были сделаны с помощью нелегальных ключей. Похоже, Microsoft решила серьёзно взяться за решение проблемы с пиратскими версиями операционной системы.

Патч пока не внедрён в официальные версии Windows 10 и 11. Однако стоит понимать, что ситуация может измениться в любой момент.

В марте 2022 года корпорация Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг на территории России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Несмотря на это, некоторые дистрибьюторы продолжали продлевать лицензии на уже проданные программы.