Apple выплатит до $ 500 млн за ухудшение работы старых iPhone

В середине августа мировой суд окончательно утвердил решение по групповому иску владельцев iPhone к Apple. Пользователи обвиняют компанию в том, что она намеренно снижала производительность некоторых устаревших моделей iPhone после выхода новых версий своих смартфонов, заставляя людей переходить на более свежую линейку устройств.
По результатам решения суда Apple в общем счёте выплатит от $ 310 млн до $ 500 млн пострадавшим владельцам iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE, присоединившимся к иску до 6 октября 2020 года. Отмечается, что каждый истец в среднем получит около $ 65.
Летом 2022 года Apple также обязали выплатить от $ 50 до $ 395 людям, которые столкнулись с проблемами с клавиатурами-«бабочками» в MacBook. Общая сумма штрафа составила около $ 50 млн.
- 17 августа 2023
-
10:20
-
09:53
-
09:21
-
08:53
-
08:22
-
02:01
- 16 августа 2023
-
21:36
-
20:45
-
20:21
-
20:06
-
19:27
-
18:40
-
18:28
-
17:55
-
17:32
-
17:24
-
16:57
-
16:19
-
15:57
-
15:38
-
15:06
-
14:40
-
14:36
-
13:52
-
13:22
-
12:51
-
12:20
-
11:51
-
11:22
-
10:52
-
10:23
-
10:21
-
09:52
-
09:21
-
08:53