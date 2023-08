Apple выплатит до $ 500 млн за ухудшение работы старых iPhone

В середине августа мировой суд окончательно утвердил решение по групповому иску владельцев iPhone к Apple. Пользователи обвиняют компанию в том, что она намеренно снижала производительность некоторых устаревших моделей iPhone после выхода новых версий своих смартфонов, заставляя людей переходить на более свежую линейку устройств.

По результатам решения суда Apple в общем счёте выплатит от $ 310 млн до $ 500 млн пострадавшим владельцам iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE, присоединившимся к иску до 6 октября 2020 года. Отмечается, что каждый истец в среднем получит около $ 65.

Летом 2022 года Apple также обязали выплатить от $ 50 до $ 395 людям, которые столкнулись с проблемами с клавиатурами-«бабочками» в MacBook. Общая сумма штрафа составила около $ 50 млн.