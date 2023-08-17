Скоро Microsoft позволит владельцам Windows 11 удалить больше встроенных приложений

Журналисты издания The Verge рассказали, что корпорация Microsoft начала тестирование следующей версии Windows 11. Обновление позволит владельцам операционной системы удалить ещё больше встроенных приложений.

По словам журналистов, такая возможность позволит пользователям сделать ОС менее «раздутой». Теперь люди смогут удалить приложения «Камера», «Фотографии», «Люди», «Удалённый рабочий стол» и ассистента Cortana.

Ожидается, что данная возможность станет частью крупного обновления для Windows 11, которое Microsoft собирается выпустить в сентябре. Вполне вероятно, что к этому времени компания позволит владельцам ОС освободить ещё больше места от ненужных встроенных программ.

Точная дата выхода обновления пока не раскрывается.