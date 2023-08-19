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Amazon отменила сериал «Периферийные устройства» после продления на второй сезон

Amazon отменила сериал «Периферийные устройства» после продления на второй сезон
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Издание Variety сообщило, что Amazon отменила сериал «Периферийные устройства» по мотивам одноимённого романа фантаста Уильяма Гибсона. Ранее компания заявляла, что продлила шоу на второй сезон.

По информации журналистов, на решение Amazon повлияли забастовки актёров и сценаристов. Даже если бы авторы сериала решили заняться производством второго сезона, то навряд ли его выход состоялся раньше 2025 года.

В связи с этим Amazon решила не рисковать успехом «Периферийных устройств» и просто отменила шоу. Главные роли в сериале исполнили Хлоя Грейс Морец, Гэри Карр и Джейк Рейнор.

Мировая премьера «Периферийных устройств» состоялась в октябре 2022 года в сервисе Prime Video. Всего первый сезон насчитывает восемь эпизодов.

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