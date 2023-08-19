Microsoft и Bandai Namco представили Xbox Series X в дизайне Armored Core 6

Корпорация Microsoft и издательство Bandai Namco объединили силы для проведения совместной промоакции. В рамках сотрудничества они представили лимитированную версию Xbox Series X в стиле Armored Core 6.
Фото: Twitter
К сожалению, приобрести консоль в таком дизайне не получится. Её подарят победителю в конкурсе, который будет проходить до 1 сентября. Условия для участия два: поделиться записью с конкурсом, а также подписаться на официальные аккаунты Xbox и Armored Core в «твиттере».
Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.
Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров. Тайтл будут защищать сразу две антипиратские системы: Easy Anti-Cheat и Arxan.
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