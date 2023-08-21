Хидео Кодзима намекнул на появление Киану Ривза в Death Stranding 2

Хидео Кодзима опубликовал в своих социальных сетях совместные фотографии Нормана Ридуса и Киану Ривза. Кадры, судя по всему, были сделаны во время съёмок шоу «По дороге с Норманом Ридусом», но почему их опубликовал Кодзима?
В комментариях под публикацией многие геймеры начали думать о том, что так разработчик намекнул на то, что в Death Stranding 2 появится Ривз. Норман Ридус сыграл в Death Stranding главного героя Сэма, а во второй части вновь вернётся к его образу. Возможно, Киану станет ещё одним гостевым актёром, внешность которого Кодзима использует для нового персонажа.
Сами фотографии
Фото: AMC
Фото: AMC
Фото: AMC
У Death Stranding 2 пока нет даже примерной даты выхода. Всё, что имеется у игры, — трейлер и несколько скриншотов.
Известно, что тайтл с релиза будет эксклюзивом PS5.
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