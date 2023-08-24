Starfield послужит отправной точкой новой эры блокбастеров Xbox

Вчера, 23 августа, маркетинговый директор Xbox Джеррет Уэст пообщался с журналистами издания GamesIndustry.biz. В разговоре сотрудник компании затронул тему будущих игр Microsoft от внутренних студий.
По словам Уэста, Starfield — своеобразная отправная точка для последующих релизов. Он уверен, что после выхода тайтла геймеров ждёт стабильный поток новых блокбастеров.
Starfield — это действительно начало чего-то особенного. Того, что осенью приведёт нас к Forza Motorsport, а в 2024 году — к продолжению Hellblade. Мы также думаем о Towerborne, Avowed и ещё ряде вещей — всё это случится в 2024 и 2025 годах.
Starfield — новая большая игра от разработчиков «Скайрима» и Fallout 4. Авторы обещают бескрайний космос на 1000 планет, интригующий сюжет и по-настоящему эпическое приключение на многие сотни часов.
Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября, а первые обзоры появятся за сутки до запуска — 31 августа.
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