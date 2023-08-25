Сливший геймплей Starfield геймер украл много копий игры со склада — его уже арестовали

До официального релиза Starfield остаётся чуть больше двух недель, однако ряд геймеров уже получили свою копию с игрой. Одним из них стал герой этого материала.

Недавно геймер под ником Memphian94 опубликовал в Сети 40 минут геймплея Starfield из вступления. Разработчики из Bethesda быстро отреагировали на ролик и удалили его, однако игрок пообещал и дальше выкладывать видео.

Фото: YouTube

Фото: Recently Booked

Спустя время стало известно, что геймеру заблокировали консоль Xbox, аккаунт и арестовали. Ситуацию делает более комичной ещё тот факт, что при создании персонажа Дарин Тайрон Харрис (настоящее имя игрока) выбрал предысторию гангстера.

Арестовали его отнюдь не за слив геймплея Starfield. Выяснилось, что Харрис украл со склада магазина большое количество дисков с игрой, коллекционных изданий и других вещей, а после пытался их продать через интернет.

Следствие вменяет геймеру обвинение в краже собственности на сумму до $ 10 тыс., а также в хранении марихуаны.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. Для обладателей премиального издания доступ к игре откроется 1 сентября. С релиза проект попадёт в Game Pass.

Напомним, впечатления журналистов от Starfield появятся уже 31 августа в 19:00 мск.