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Релизная версия Starfield работает гораздо лучше, чем в трейлерах — эксперты

Релизная версия Starfield работает гораздо лучше, чем в трейлерах — эксперты
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Эксперты Digital Foundry неоднократно отмечали, что в геймплейных трейлерах Starfield проседает кадровая частота, а сама картинка — дёрганая. Представители издания уже успели опробовать игру и провести ряд тестов.

На удивление специалисты заявили, что не столкнулись ни с одной проблемой, которые присутствовали в трейлерах. Как минимум эксперты могут поручиться за вступительную часть игры.

Starfield — новая большая игра от разработчиков «Скайрима» и Fallout 4. Авторы обещают бескрайний космос на 1000 планет, интригующий сюжет и по-настоящему эпическое приключение на многие сотни часов.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. Для обладателей премиального издания доступ к игре откроется 1 сентября. С релиза проект попадёт в Game Pass.

Напомним, впечатления журналистов от Starfield появятся уже 31 августа в 19:00 мск.

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