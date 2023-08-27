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В Starfield всё же могут добавить DLSS

В Starfield всё же могут добавить DLSS
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Недавно датамайнер Себастьян Кастелланос обнаружил, что в файлах Starfield отсутствует упоминание технологии апскейла DLSS. Вполне закономерно, ведь компания AMD выступает партнёром разработчиков космической RPG из Bethesda.

Некоторые игроки остались недовольны данным фактом, поскольку в большинстве игр DLSS показывает себя лучше, чем FSR. Однако недавно руководитель игрового подразделения AMD Фрэнк Азор объявил, что соглашение со студией вовсе не подразумевает отказа от DLSS.

Если Bethesda захочет добавить DLSS в игру, мы полностью поддержим её решение. При заключении сделки мы спрашиваем партнёров: «Готовы ли вы отдать приоритет FSR?» Однако если они спрашивают нас о возможности внедрения DLSS, мы всегда даём согласие.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. Для обладателей премиального издания доступ к игре откроется 1 сентября. С релиза проект попадёт в Game Pass.

Напомним, впечатления журналистов от Starfield появятся уже 31 августа в 19:00 мск.

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