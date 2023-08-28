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Microsoft убрала возможность почти бесплатно поиграть в Starfield

Microsoft убрала возможность почти бесплатно поиграть в Starfield
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Starfield — масштабная игра Bethesda, которую ждут миллионы геймеров по всему миру. Несмотря на высокую цену игры, геймеры могут выгодно её попробовать — через Game Pass. Достаточно просто купить подписку и играть, однако и тут Microsoft немного схитрила.

Отмечается, что Microsoft удалила пробную версию Game Pass, которая стоит $ 1 (примерно 100 рублей). Подключив пробный Game Pass, можно было пользоваться сервисом в течение двух недель. Сейчас такой возможности нет, притом случилось это прямо перед релизом Starfield.

Судя по всему, компания хочет, чтобы игроки платили полную стоимость за Game Pass, а не оформляли его за $ 1 и проходили Starfield.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series, а 1-го числа доступ к игре получат владельцы премиального издания.

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