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The International 2023: Азия. День 3
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«Это принесёт много волшебства в реальный мир». В Кемерове родился Гарри Поттер

«Это принесёт много волшебства в реальный мир». В Кемерове родился Гарри Поттер
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Супруги Алина и Сергей Поттеры из Кемерова назвали своего новорождённого сына именем Гарри — так в России появился полный тёзка волшебника из вселенной Джоан Роулинг.

Сами родители признают, что не относят себя к числу фанатов «Гарри Поттера», но мальчик с таким именем рано или поздно должен был появиться в их семье.

Мы решили назвать сына Гарри Поттером, потому что это волшебное имя, которое принесёт много волшебства в реальный мир.

Отец Сергей Поттер также отметил, что это имя знакомо всем жителям планеты, так что с подобной фамилией друзья и знакомые мальчика всё равно называли бы его Гарри.

Это необычно. Это интересно, это запоминается: по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени.
Про мальчика уже делают игры:
Видео
Вышла мобильная игра по «Гарри Поттеру» — она доступна бесплатно на Android и iOS
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