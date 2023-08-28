«Это принесёт много волшебства в реальный мир». В Кемерове родился Гарри Поттер
Поделиться
Супруги Алина и Сергей Поттеры из Кемерова назвали своего новорождённого сына именем Гарри — так в России появился полный тёзка волшебника из вселенной Джоан Роулинг.
Сами родители признают, что не относят себя к числу фанатов «Гарри Поттера», но мальчик с таким именем рано или поздно должен был появиться в их семье.
Мы решили назвать сына Гарри Поттером, потому что это волшебное имя, которое принесёт много волшебства в реальный мир.
Отец Сергей Поттер также отметил, что это имя знакомо всем жителям планеты, так что с подобной фамилией друзья и знакомые мальчика всё равно называли бы его Гарри.
Это необычно. Это интересно, это запоминается: по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени.
Про мальчика уже делают игры:
Комментарии
- 28 августа 2023
-
17:48
-
17:21
-
16:53
-
16:27
-
16:15
-
15:26
-
14:55
-
14:22
-
13:53
-
13:22
-
13:04
-
12:54
-
12:33
-
12:23
-
11:37
-
11:24
-
10:42
-
10:08
-
09:41
-
09:02
-
08:47
-
08:14
-
07:38
-
07:04
-
06:39
- 27 августа 2023
-
21:45
-
18:47
-
18:17
-
17:33
-
16:57
-
16:04
-
15:38
-
14:54
-
14:22
-
13:59
Партнерский контент