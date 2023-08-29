Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Азия. День 4
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо выйдут в большой прокат 20 октября

«Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо выйдут в большой прокат 20 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Apple пересмотрела релиз фильма «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Изначально картина должна была выйти в ограниченном числе кинотеатров 6 октября, спустя две недели лента бы вышла в большинстве залов мира, а спустя ещё некоторое время — в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Теперь же картина сразу выйдет в большой мировой прокат 20 октября, а выход в цифровом сервисе может состояться куда позже запланированного. Никакой конкретной даты нет, однако здесь Apple наверняка ориентируется на «Барби» и «Оппенгеймера» — двух самых больших кинофеномена 2023 года, которые пробудут эксклюзивами кинотеатров не менее двух месяцев. Вполне возможно, что лента выйдет на Apple TV+ не раньше января.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Новые постеры «Убийц цветочной луны»

Фото: Apple

Фото: Apple

Материалы по теме
«Один из лучших фильмов Леонардо Ди Каприо» — критики в восторге от «Убийц цветочной луны»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android