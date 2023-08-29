«Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо выйдут в большой прокат 20 октября

Apple пересмотрела релиз фильма «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Изначально картина должна была выйти в ограниченном числе кинотеатров 6 октября, спустя две недели лента бы вышла в большинстве залов мира, а спустя ещё некоторое время — в онлайн-кинотеатре Apple TV+.
Теперь же картина сразу выйдет в большой мировой прокат 20 октября, а выход в цифровом сервисе может состояться куда позже запланированного. Никакой конкретной даты нет, однако здесь Apple наверняка ориентируется на «Барби» и «Оппенгеймера» — двух самых больших кинофеномена 2023 года, которые пробудут эксклюзивами кинотеатров не менее двух месяцев. Вполне возможно, что лента выйдет на Apple TV+ не раньше января.
События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.
Новые постеры «Убийц цветочной луны»
Фото: Apple
Фото: Apple
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