Авторы Starfield разместили 1001 баннер с игрой — геймеры ищут их по всему миру

До выхода Starfield остаются считанные дни, однако разработчики игры из студии Bethesda нашли ещё один способ подогреть интерес геймеров. Представители компании объявили, что разместили по всему миру 1001 уникальный билборд с изображением тайтла.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Игроки решили найти все баннеры и опубликовать их фото. Пока энтузиастам удалось обнаружить только четыре — все они находятся на разных станциях лондонского метро.
Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которая перенесёт игроков на космические просторы. Геймеры смогут исследовать множество планет, выполнять задания и устраивать космические бои.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. Доступ к игре 1-го числа получат все владельцы премиального издания. С момента релиза проект будет в Game Pass. Игра не получит русский язык на релизе. Возможно, он появится позже.
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