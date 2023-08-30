В Steam стартовала предзагрузка Starfield
Поделиться
Прошедшей ночью в Steam стартовала предзагрузка Starfield. На ПК загрузить игру можно было ещё с 17 числа, но только через Microsoft Store, а теперь предзагрузка доступна на площадке Valve.
Общий размер игры через Steam составляет 116 ГБ. Для сравнения: на Xbox тайтл весит 126 ГБ, а ПК-версия через Microsoft Store — 139 ГБ.
Фото: Steam
Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которая перенесёт игроков на космические просторы. Геймеры смогут исследовать множество планет, выполнять задания и устраивать космические бои.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. Доступ к игре получат 1 числа все владельцы премиального издания. С релиза проект будет в Game Pass. Игра не получит русский язык на релизе. Возможно, он появится позже.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2023
-
12:22
-
12:11
-
11:42
-
11:04
-
10:36
-
10:05
-
09:35
-
09:17
-
08:41
-
08:28
-
07:44
-
07:34
- 29 августа 2023
-
22:15
-
21:59
-
21:50
-
21:02
-
20:46
-
20:21
-
19:58
-
19:11
-
19:02
-
18:40
-
18:12
-
17:46
-
17:11
-
16:51
-
16:39
-
16:24
-
16:12
-
16:00
-
15:38
-
15:20
-
15:15
-
14:50
-
14:18
Партнерский контент