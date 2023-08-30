Прошедшей ночью в Steam стартовала предзагрузка Starfield. На ПК загрузить игру можно было ещё с 17 числа, но только через Microsoft Store, а теперь предзагрузка доступна на площадке Valve.

Общий размер игры через Steam составляет 116 ГБ. Для сравнения: на Xbox тайтл весит 126 ГБ, а ПК-версия через Microsoft Store — 139 ГБ.

Фото: Steam

Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которая перенесёт игроков на космические просторы. Геймеры смогут исследовать множество планет, выполнять задания и устраивать космические бои.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. Доступ к игре получат 1 числа все владельцы премиального издания. С релиза проект будет в Game Pass. Игра не получит русский язык на релизе. Возможно, он появится позже.