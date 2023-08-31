Авторы Starfield отправили блогеров в центр тренировки настоящих астронавтов

Рекламная кампания Starfield продолжает набирать обороты. На этой неделе американская музыкальная группа Imagine Dragons выпустила новый трек Children of the Sky, который приурочен к скорому выходу игры.

В этот раз студия Bethesda отправила четырёх блогеров в центр тренировки настоящих астронавтов в городе Хантсвилл, штат Алабама.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.

Контентмейкеры под никами Astro_Alexandra, Filspixel, LilyPichu и Myth опробовали ряд тренажёров для космонавтов, примерили скафандры, побывали внутри космического корабля, а также ощутили себя в невесомости.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября. О том, как именно оказаться в числе первых, мы рассказывали в отдельном материале.