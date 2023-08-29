Как начать играть в Starfield раньше всех — с 1 сентября

На следующей неделе состоится релиз Starfield, это долгожданная игра команды Тодда Говарда из Bethesda Game Studios. Последний раз они выпускали новинку в 2015 году, ей была Fallout 4 (за Fallout 76 отвечала другая студия при поддержке BGS).

Сыграть в Starfield смогут все подписчики Xbox Game Pass на ПК и Xbox Series, однако желающие смогут начать прохождение на целых пять дней раньше — не 6 сентября (3:00 мск), а уже 1-го числа (3:00 мск).

Как играть в Starfield на 5 дней раньше

Для раннего доступа потребуется приобрести премиальное издание игры — Starfield Premium Edition. Оно продаётся отдельно, однако подписчики Xbox Game Pass могут «обновиться» до него.

В состав Starfield Premium Edition, помимо раннего доступа на пять дней, также входит грядущее сюжетное дополнение «Расколотый космос». Оно выйдет в 2024 году.

Покупка Starfield Premium Edition

В Steam (ПК) купить это издание выгоднее всего в Турции — его продают за 1299 лир (4700 рублей). Также низкие цены в СНГ ($ 61 -> 5900 рублей), на Украине (2500 гривен -> 6500 рублей) и в Казахстане (36 000 тенге -> 7500 рублей). В остальных регионах ещё дороже. Изучить все цены можно на сайте SteamDB.

Для покупки можно использовать площадку Plati или приобрести самостоятельно: в Турции это можно сделать с картой Ininal (инструкция).

Обновление до Starfield Premium Edition

Этот способ подойдёт для подписчиков Game Pass, которые просто хотят начать играть раньше. Для этого предусмотрели Starfield Premium Edition Upgrade. Оно стоит куда дешевле, однако для игры будет требоваться активная подписка Game Pass (или покупка игры в будущем). Цены следующие:

Аргентина — 5500 песо (1500 рублей);

Турция — 450 лир (1650 рублей);

Украина — 805 гривен (2100 рублей).

В остальных регионах уже заметно дороже. К примеру, в США — $ 35 (3400 рублей). Приобрести апгрейд можно на площадках вроде Plati или самостоятельно, в Турции это можно сделать с помощью виртуальной карты Ininal (инструкция).