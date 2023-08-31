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Второй патч для Baldur's Gate 3 улучшил оптимизацию и добавил эпилог для Карлах

Второй патч для Baldur's Gate 3 улучшил оптимизацию и добавил эпилог для Карлах
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Разработчики Baldur's Gate 3 из Larian выпустили для игры второй полноценный патч, в котором исправили множество багов. Апдейт уже доступен для загрузки.

Главные изменения

  • Улучшение концовки для Карлах (новые сцены и диалоги)
  • Улучшен пользовательский интерфейс
  • Улучшена общая производительность игры
  • Уменьшен размер сохранений
  • В инвентарь добавлены фильтры редкости предметов

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальной странице Baldur's Gate 3 в Steam. Помимо этого, разработчики сообщили, что в будущем планируют расширить эпилоги и для других персонажей.

Пока что игра доступна только на ПК, но уже 6 сентября проект доберётся до PS5. Для владельцев расширенного издания доступ к тайтлу откроется 3 сентября.

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