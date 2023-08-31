Второй патч для Baldur's Gate 3 улучшил оптимизацию и добавил эпилог для Карлах
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Разработчики Baldur's Gate 3 из Larian выпустили для игры второй полноценный патч, в котором исправили множество багов. Апдейт уже доступен для загрузки.
Главные изменения
- Улучшение концовки для Карлах (новые сцены и диалоги)
- Улучшен пользовательский интерфейс
- Улучшена общая производительность игры
- Уменьшен размер сохранений
- В инвентарь добавлены фильтры редкости предметов
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальной странице Baldur's Gate 3 в Steam. Помимо этого, разработчики сообщили, что в будущем планируют расширить эпилоги и для других персонажей.
Пока что игра доступна только на ПК, но уже 6 сентября проект доберётся до PS5. Для владельцев расширенного издания доступ к тайтлу откроется 3 сентября.
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