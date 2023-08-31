Опубликованы первые 39 минут игры Starfield в разрешении 4К
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Сегодня, 31 августа, мировая пресса выпустила обзоры Starfield — новой ролевой игры от авторов «Скайрима» и Fallout 4. Вместе с этим журналисты издания IGN опубликовали первые 39 минут из вступления тайтла в разрешении 4К.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Bethesda.
В ролике показали разговоры с персонажами, полёт на космическом корабле, перестрелку с противниками, исследование нескольких локаций, взлом замков, а также процесс поиска и сбора разных ресурсов.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября. О том, как именно оказаться в числе первых, мы рассказывали в отдельном материале.
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