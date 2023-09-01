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Владельцы расширенного издания могут скачать Baldur's Gate 3 на PS5

Владельцы расширенного издания могут скачать Baldur's Gate 3 на PS5
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Не за горами 6 сентября — день, когда на PS5 состоится релиз высокооценённой ролевой игры Baldur's Gate 3. Есть хорошая новость для владельцев расширенного издания проекта. Игру уже можно скачать.

Размер Baldur's Gate 3 на PS5 составит 108 ГБ. Это почти сопоставимо с версией для ПК, которая занимает на жёстком диске 122 ГБ. Larian сейчас активно работает над тем, чтобы сделать версию для консоли Sony отполированной.

Владельцы расширенного издания смогут запустить Baldur's Gate 3 на PS5 уже завтра, а вот покупателям обычного издания придётся подождать до 6 сентября.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК. Тайтл получил отличные оценки от прессы и геймеров. Многие занесли проект в кандидаты на лучшую игру года.

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