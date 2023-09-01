Lenovo представила мощный портативный ПК Legion Go — конкурента Steam Deck
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Lenovo официально представила Legion Go — портативный игровой компьютер, вдохновлённый Steam Deck. Характеристики устройства практически полностью совпадают с теми, которые фигурировали в недавней утечке, а одной из главных особенностей ПК станут отсоединяемые контроллеры в стиле Nintendo Switch.
Видео доступно на YouTube-канале Lenovo Legion. Права на видео принадлежат Lenovo.
Характеристики Lenovo Legion Go
- ОС: Windows 11
- Дисплей: сенсорный 8,8-дюймовый QHD+, 2560х1600 пикселей с частотой обновления экрана 144 Гц
- Процессор: AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой AMD RDNA
- Оперативная память: 16 ГБ
- Встроенная память: 512 или 1024 ГБ с поддержкой MicroSD
Фото: Lenovo
Портативный ПК Legion Go поступит в продажу уже 31 октября по цене в $ 699 (около 67 тыс. рублей). Доберётся ли устройство до России официально, неизвестно.
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