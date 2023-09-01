Starfield слили на торренты до релиза

Сегодня в 3:00 мск Starfield от создателей «Скайрима» стала доступна всем обладателям раннего доступа. Игру уже можно начать проходить на ПК и Xbox Series.
Хакеры не теряли времени и сразу принялись изучать файлы игры. Как оказалось, Starfield лишена сложных систем защиты, поэтому через несколько часов тайтл уже оказался на торрентах. Сообщается, что Steam-версия проекта была защищена только собственной DRM-системой цифрового магазина.
Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.
Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Тайтл доступен в Game Pass, а чтобы получить ранний доступ, нужно улучшить версию игры до премиальной.
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