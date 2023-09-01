Авторы Strafield почтили память геймера, не дожившего до релиза игры

Сегодня, 1 сентября, в 3:00 мск Starfield от создателей «Скайрима» стала доступна всем обладателям раннего доступа. Геймеры уже начали активно исследовать игру на наличие различных отсылок и пасхалок.

Фото: Reddit

Одну из них разработчики посвятили Алексу Хэю, фанату игр Bethesda, который не дожил до релиза Starfield. Весной поклонник поделился в посте на Reddit, что борется с раком лёгких на протяжении нескольких лет, однако прекратил лечение в 2022 году, поскольку надежды на выздоровление не осталось.

Затем он поделился, что очень опечален тем фактом, что разработчики отложили релиз на 2023 год. Также Алекс Хэй попросил геймеров насладиться прохождением игры за него, если сам не доживёт до сентября. Спустя несколько недель молодой человек скончался.

Фото: Starfield

Однако Bethesda не забыла про Алекса, поэтому добавила в Starfield небольшую записку от его имени. В ней говорится, что фанат будет всегда рядом с геймерами.

Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.

Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Тайтл доступен в Game Pass, а чтобы получить ранний доступ, нужно улучшить версию игры до премиальной.