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Starfield сравнили на ПК и консолях Xbox Series

Starfield сравнили на ПК и консолях Xbox Series
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Сегодня в 3:00 мск Starfield от создателей «Скайрима» стала доступна всем обладателям раннего доступа. Игру уже можно начать проходить на ПК и Xbox Series.

В связи с этим автор канала ElAnalistaDeBits выложил видео, в котором сравнил некоторые элементы проекта на разных платформах. Судя по ролику, версия игры для Xbox Series S сильно уступает версии для Xbox Series X и ПК: более мыльные текстуры, не такая большая дистанция прорисовки и маленькое разрешение.

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits, Bethesda.

Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.

Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Тайтл доступен в Game Pass, а чтобы получить ранний доступ, нужно улучшить версию игры до премиальной.

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