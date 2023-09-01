Игроки Starfield нашли удобный способ путешествовать по космосу

Сегодня, 1 сентября, в 3:00 мск Starfield от создателей «Скайрима» стала доступна всем обладателям раннего доступа. Геймеры уже начали активно исследовать игру и находить разные интересные механики.
Обычно, когда геймеры хотят переместиться от одной планеты к другой, то им необходимо сначала зайти в меню, а потом открыть карту. Реддитор DionysusDerp нашёл более удобный способ путешествовать, который сама игра толком не объясняет.
Достаточно открыть сканер, найти нужную планету/систему и указать на неё. Так перемещение становится более удобным и не требует постоянного открытия карты.
Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.
Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Тайтл доступен в Game Pass, а чтобы получить ранний доступ, нужно улучшить версию игры до премиальной.
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