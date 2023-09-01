В Starfield нашли сразу две отсылки на культовый мем из «Скайрима»

Сегодня, 1 сентября, в 3:00 мск Starfield от создателей «Скайрима» стала доступна всем обладателям раннего доступа. Геймеры уже начали активно исследовать игру и находить различные пасхалки.
Фото: Starfield
Не обошлось и без отсылок на предыдущие проекты Bethesda. К примеру, на иконке навыка под названием Crippling изображено простреленное стрелой колено — историю о такой травме как раз рассказывают многие стражники из «Скайрима».
Фото: Starfield
Во втором случае игрок встречает NPC, который тоже раньше был путешественником, но потом сменил сферу деятельности. О причине такого решения герой умалчивает, однако фанаты «Скайрима» сразу понимают, что речь идёт о том самом простреленном колене.
Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.
Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Тайтл доступен в Game Pass, а чтобы получить ранний доступ, нужно улучшить версию игры до премиальной.
- 1 сентября 2023
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