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Авторы провального экшена Redfall продолжат поддерживать игру

Авторы провального экшена Redfall продолжат поддерживать игру
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Недавно глава издательского подразделения Bethesda Пит Хайнс дал интервью журналистам издания GamesIndustry.biz. Во время беседы представитель компании заявил, что команда не собирается бросать поддержку вампирского шутера Redfall после провального релиза.

Хайнс привёл в пример The Elder Scrolls Online и Fallout 76, запуск которых тоже оказался неудачным. Однако впоследствии разработчики не оставили их и обе игры стали очень популярными.

Redfall для нас не отличается от этих игр. Да, мы не получили тот старт, на который рассчитывали, однако это всё равно классная игра. Поэтому мы продолжим работать над ней.

Redfall вышла в начале мая и получила резко негативные оценки — геймеры опустили её рейтинг в Steam до уровня худших игр на платформе, а критики разгромили техническое состояние.

Первый и последний крупный патч для игры вышел в июне
Для Redfall выпустили первый большой патч — с релиза игры прошло больше месяца
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