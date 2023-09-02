В Starfield не работает культовый трюк с ведром из «Скайрима»

Вчера, 1 сентября, в 3:00 мск Starfield от создателей «Скайрима» стала доступна всем обладателям раннего доступа. За прошедшие сутки геймеры уже успели отыскать множество отсылок на предыдущие проекты Bethesda.

Фанаты «Скайрима» знают, что в игре есть трюк, который позволяет легко обокрасть любого персонажа. Достаточно взять ведро и надеть его на голову NPC — тогда герой становится полностью слепым. Подобная механика работала и в Fallout 4.

Фото: Starfield

Естественно, некоторые геймеры решили проверить, возможно ли провернуть подобное в Starfield. Как оказалось, в новой игре Bethesda трюк больше не работает — персонажи даже не реагируют, что их обзор закрывает какой-то предмет.

Starfield — масштабная космическая RPG, действие которой разворачивается в космосе. Игрокам нужно исследовать планеты, выполнять задания, улучшать героя и заниматься другими делами.

Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Тайтл доступен в Game Pass, а чтобы получить ранний доступ, нужно улучшить версию игры до премиальной.