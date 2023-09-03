Microsoft удалит текстовый редактор WordPad из Windows 11

Microsoft объявила, что прекращает поддержку текстового редактора WordPad и полностью удалит его из Windows 11. Приложение пропадёт с устройств пользователей после выхода одного из следующих обновлений операционной системы.
WordPad автоматически предустанавливался на ПК пользователей с 1995 года — компания поддерживала редактор на протяжении почти 30 лет. Он позволял создавать и изменять документы с форматированным текстом, а также вставлять изображения и ссылки.
Теперь вместо WordPad представители корпорации рекомендуют использовать Microsoft Word для документов с форматированным текстом, таких как .doc и .rtf, а также Windows Notepad для простых текстовых документов, таких как .txt.
Помимо этого, недавно стало известно, что Microsoft собирается добавить поддержку нейросети в Paint на Windows 11.
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