Microsoft удалит текстовый редактор WordPad из Windows 11

Microsoft объявила, что прекращает поддержку текстового редактора WordPad и полностью удалит его из Windows 11. Приложение пропадёт с устройств пользователей после выхода одного из следующих обновлений операционной системы.

WordPad автоматически предустанавливался на ПК пользователей с 1995 года — компания поддерживала редактор на протяжении почти 30 лет. Он позволял создавать и изменять документы с форматированным текстом, а также вставлять изображения и ссылки.

Теперь вместо WordPad представители корпорации рекомендуют использовать Microsoft Word для документов с форматированным текстом, таких как .doc и .rtf, а также Windows Notepad для простых текстовых документов, таких как .txt.

Помимо этого, недавно стало известно, что Microsoft собирается добавить поддержку нейросети в Paint на Windows 11.