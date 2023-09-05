«Я был поражён»: Режиссёр байопика про Майкла Джексона — о сходстве певца и его племянника

Режиссёр байопика о Майкле Джексоне Антуан Фукуа в интервью рассказал, как сильно племянник звезды Джафар похож на своего дядю. Сходства потрясают постановщика.

Фукуа благодарен судьбе за то, что ему удалось познакомиться с Джафаром и поработать с ним.

Невероятно, насколько он похож на Майкла. Как он звучит, как он танцует, как он поёт: всё очень похоже. Это действительно сверхъестественно. Я был поражён.

Джафар и Майкл Джексон

Фото: GABRIEL OLSEN/GETTY IMAGES, FRANK EDWARDS/FOTOS INTERNATIONAL/GETTY IMAGES

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына не пропадает.

Производством картины «Майкл» Lionsgate планировала заняться в этом году, но планам помешали забастовки сценаристов и актёров. Даты выхода у байопика пока что нет.