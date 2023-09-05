Microsoft призвала пользователей Windows 11 срочно обновиться до последней версии ОС

Microsoft в очередной раз призвала пользователей Windows 11 21H2 обновиться до новой версии — 22H2. На это обратили внимание в издании OnMSFT, отмечая, что поддержка прошлой версии операционной системы завершится уже в октябре.

Дело в том, что патч 21H2 для Windows 11 перестанет получать обновления безопасности, что может привести к потенциальным киберугрозам. Microsoft ещё раз напомнила, что поддержка 21H2 завершится уже 10 октября, поэтому до этого срока пользователям крайне желательно обновиться до версии 22H2.

Получить более свежий апдейт для Windows 11 можно в «Центре обновления Windows» в настройках системы. При этом уже этой осенью для ОС должен выйти следующий патч — 23H2, который привнесёт множество изменений.