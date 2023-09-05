На обложке игры UFC 5 будут Валентина Шевченко и Александр Волкановски

Разработчики симулятора смешанных единоборств UFC 5 из компании Electronic Arts показали, как будут выглядеть обложки стандартного и делюкс-издания видеоигры.

Обычную версию EA Sports UFC 5 представят обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски и экс-чемпионка в наилегчайшем весе среди женщин Валентина Шевченко.

Фото: EA Sports

На обложку специального издания разработчики решили поместить Исраэля Адесанью, чемпиона UFC в среднем весе. Ранее он уже представлял EA UFC 4 вместе с Хорхе Масвидалем.

Фото: UFC

Другие подробности об игре будут официально представлены в ближайшие дни. Ранее инсайдеры сообщили, что в UFC 5 появятся легендарные бойцы — Фёдор Емельяненко, Майк Тайсон и Мохаммед Али, которых можно будет получить за предзаказ.