На обложке игры UFC 5 будут Валентина Шевченко и Александр Волкановски
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Разработчики симулятора смешанных единоборств UFC 5 из компании Electronic Arts показали, как будут выглядеть обложки стандартного и делюкс-издания видеоигры.
Обычную версию EA Sports UFC 5 представят обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски и экс-чемпионка в наилегчайшем весе среди женщин Валентина Шевченко.
Фото: EA Sports
На обложку специального издания разработчики решили поместить Исраэля Адесанью, чемпиона UFC в среднем весе. Ранее он уже представлял EA UFC 4 вместе с Хорхе Масвидалем.
Фото: UFC
Другие подробности об игре будут официально представлены в ближайшие дни. Ранее инсайдеры сообщили, что в UFC 5 появятся легендарные бойцы — Фёдор Емельяненко, Майк Тайсон и Мохаммед Али, которых можно будет получить за предзаказ.
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