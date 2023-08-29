Игра UFC 5 от EA выйдет 27 октября, там будут Фёдор Емельяненко и Валентина Шевченко — IG
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Полноценная презентация EA Sports UFC 5 состоится лишь в сентябре, однако инсайдеры издания Insider Gaming уже поделились первыми подробностями файтинга.
- EA Sports UFC 5 выйдет 27 октября только на PS5 и Xbox Series. За бортом остались PS4, Xbox One и (опять) ПК.
- На обложке обычного издания будут Валентина Шевченко и Александр Волкановски.
- На обложке расширенного издания — Исраэль Адесанья.
- За предварительный заказ игроки получат легендарных бойцов: Фёдора Емельяненко, Майка Тайсона и Мохаммеда Али.
Одной из отличительных особенностей пятой UFC станет более реалистичная жестокость, из-за чего возрастной рейтинг игры повысился — если у UFC 4 он был T for Teens (13+), то у пятой будет M for Mature (17+).
Логотип EA Sports UFC 5
Фото: EA Sports
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