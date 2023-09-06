Для The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom не планируют дополнения
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Нашумевшая а начале года The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вряд ли получит дополнение. По крайне мере, в данный момент Nintendo над ним не работает.
По словам продюсера франшизы Эйдзи Аонума, будущее серии будет связано либо с полноценным продолжением Tears of the Kingdom, либо с совершенно новой частью, которая точно удивит фанатов. Пока что Nintendo не знает, какие ещё идеи реализовать в мире игры.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получила высокие оценки от геймеров и критиков. Больше всего игру хвалили за геймплейные возможности и свободу действий. Тайтл стал одним из самых высокооценённых в истории игровой индустрии.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна только на Nintendo Switch.
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