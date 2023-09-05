Starfield поражает своей посредственностью, но затягивает на сотню часов. Обзор игры

Если вы выходите в интернет хотя бы раз в неделю, то уже знаете о хейте в сторону Starfield. Все издеваются над игрой, делятся страшными скринами и смеются над багами. Со стороны может показаться, что Starfield — главный провал года, но это неправда.

На деле новинка не так уж плоха. В ней красивый космос, детализированные помещения, миллион занятий — от улучшения кораблей до кулинарии и адекватный геймплей. Проблема в том, что ни в одной механике нет яркой фишки, которую хотелось бы обсудить с друзьями. Поэтому Starfield кажется бездушной игрой, созданной нейросетью.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

В поисках волшебных суперштук

Сюжет идеально описывает посредственность Starfield. Наш герой — рядовой шахтёр, который спустился под землю и нашёл непонятный артефакт. Прикосновение к нему дарует чудесные видения и меняет жизнь.

После контакта с необъяснимым мы сразу вступаем в ряды авантюристов, разыскивающих новые части артефакта. Зачем они это делают? Никто не знает, но в древних предметах точно скрыта то ли великая сила, то ли сакральное знание.

Штаб, где хранятся артефакты Фото: Bethesda

У героя банальная цель, но это ведь не приговор. Главное, чтобы само приключение вышло интересным. Увы, с этим у Starfield тоже есть проблемы. Взять хотя бы сюжетные задания, где разработчики с чрезмерной настойчивостью обучают игрока.

К примеру, союзники слышали о мужчине, который нашёл артефакт. Мы летим за ним на далёкую планету, общаемся с барменом и выясняем: нужный нам товарищ улетел. На этом всё — возвращаемся к кораблю и продолжаем поиски в другом месте.

Зачем вообще нужна прослойка с этой высадкой? Ответ прост: нам хвастливо показали новую местность и механику убеждения. Всё же бармен раскроет информацию либо за деньги, либо благодаря вашей болтливости.

В другом сюжетном квесте мы летим в крупное поселение и просимся в ряды законников. Для этого принимаем рандомное поручение и становимся охотниками за головами. Когда убьём крутого бандита с другой планеты, получим значок шерифа и важную информацию. Уже распознали смысл задания? Всё верно: оно нужно, чтобы рассказать о фракциях и процедурно-генерируемых квестах. Почти вся сюжетка — подобный туториал, причём не самый интересный.

Технологии добрались не до всех планет Фото: Bethesda

Над историей тоже не заморачивались. Всю игру мы ищем артефакты, раскрываем их тайны и боремся со злодеями. Если смотрели пару фантастических фильмов, сразу узнаете общую фабулу. Думаю, если закинуть в нейросеть запрос «сюжет для фантастической игры», ИИ выдаст нечто подобное.

В Starfield есть рабочий сценарий, который ставит перед героем цель и ведёт по разным планетам. Вот только описать его можно разве что эпитетом «унылый».

Стрельба по губкам

Помните Fallout 4, где враги почти не реагировали на попадания и просто впитывали урон? В Starfield стрельба работает так же. Вы поразили врага или промахнулись? Не глядя на полоску здоровья, не поймёшь. В лучшем случае перед смертью негодяи свалятся на землю и поползут в сторону — реакции интереснее не ждите.

Хотя главный минус в низком интеллекте врагов. Они не слышали о тактике, заходах с фланга и внезапных нападениях с тыла. Подонки с топорами бездумно несутся на вас, стрелки приклеиваются к укрытиям и разряжают обоймы, гренадеры швыряют взрывчатку — все шаблоны знакомы и предельно банальны.

Добавьте к этому баги. У меня были случаи, когда кровожадные пираты игнорировали героя даже после выстрела в лицо, застревали в потолке и отсиживались за ящиками, когда авантюрист уже сбежал. Эти недостатки не делают сражения кошмарными — скорее посредственными.

Охочусь на пиратского капитана Фото: Bethesda

Зато космические баталии интересные. Дело в визуале и атмосфере «Звёздных войн» — вокруг мириады звёзд, впереди флот врага, повсюду следы от взрывов и сверкающие лазеры, а ваши щиты вот-вот отключатся из-за повреждений.

Всё это захватывает — особенно на поздних стадиях игры, когда у корабля много энергии. Вы можете распределить её и сделать транспорт быстрым, мощным или непробиваемым. Всегда нужно думать, какая характеристика сейчас важнее.

Временами космические бои порождают голливудские ситуации, когда вы на последнем дыхании разносите двигатели врага, идёте на абордаж и героически захватываете судно. После таких побед хотя бы на часть минусов закрываешь глаза.

Красота! Фото: Bethesda

Графика то восхищает, то переносит в прошлое

У Starfield странный визуал. Порой высаживаешься на новую планету, разглядываешь пейзажи и постройки — и от красоты захватывает дух. Технически в игре нет ничего невероятного, но как же хороши дизайн и проработка помещений.

На торговых зданиях висят необычные вывески, небольшие дома удручают обшарпанностью, на горизонте виднеются чарующие горы, помещения обставлены с максимальной заботой — внутри есть фигурки, грязная посуда, раскиданная одежда и прочие следы жизни. Даже на исследование корабля легко потратить десятки минут, ведь в каждом углу полно интересных деталей.

Город Акила напоминает Дикий Запад Фото: Bethesda

После таких красот художникам хочется аплодировать — благодаря им игра отлично выглядит даже на слабенькой Xbox Series S. Но затем попадаешь на другую планету и хватаешься за голову от недоумения. Ну что это за деревья-мутанты? Что за низкополигональные дорожки? Ужас! Неудивительно, что игроки заскринили такие локации и теперь смеются над ними в Сети.

Почему всё такое корявое? Фото: Bethesda

Красивый и фиктивный космос

Отдельно стоит упомянуть запредельно красивый космос с его звёздами, астероидами и планетами на фоне. В этом месте приятно находиться. Жаль, что у локации есть монументальной недостаток.

Проблема в том, что космос — фикция. Разработчики обещали свободное исследование галактики, но на деле вы не можете взять и долететь до нужной планеты. Нужно куда-то добраться? Открывайте карту и жмите на кнопку быстрого перемещения. Хотите посадить корабль? Снова используйте fast travel. Вам в другую звёздную систему? Ну вы поняли.

В итоге космосом наслаждаешься лишь в первые часы: рассматриваешь округу, торгуешь с NPC, воюешь с пиратами. Затем осознаёшь безжизненность этого места и быстро его покидаешь.

Космос прекрасен Фото: Bethesda

Starfield: стоит ли играть?

Игр без недостатков не бывает — главное, чтобы промахи компенсировала яркая фишка. К примеру, в Baldur’s Gate 3 слабый финал, где баги портят настроение, а вариативность идёт коту под хвост. Однако после музыкальных батлов с гарпиями и захватывающих квестов косяки прощаешь. А в Hogwarts Legacy скучный сюжет и слабые задания с захватом крепостей — но как же хороша сама школа волшебства!

В Starfield нет вопиющих проблем, однако и впечатляющие достоинства отсутствуют. Именно поэтому игра кажется столь… блеклой.

Впрочем, получить от неё удовольствие можно — всё же перед нами действительно тот самый «Skyrim в космосе» с необъяснимым ощущением игр Bethesda. Десятки планет, сотни активностей, тысячи квестов разной паршивости и множество фракций, ожидающих своего героя. Многим фанатам The Elder Scrolls и Fallout этого хватит, чтобы залипнуть на сотню часов.

Понравилось

В лучшие моменты игра отлично выглядит

Очаровывающий космос

Много занятий вроде охоты за головами и кулинарии.

Не понравилось