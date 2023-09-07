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Microsoft отвергла, что Minecraft получит полноценную версию для Xbox Series

Microsoft отвергла, что Minecraft получит полноценную версию для Xbox Series
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Пару дней назад нативная версия Minecraft для Xbox Series получила возрастной рейтинг ESRB. В Сети посчитали, что это означает полноценную некстген-версию песочницы на консоли Microsoft, но сама компания отвергла это.

По словам Microsoft, недавний рейтинг, который получила игра для Xbox Series, — логичный шаг, поскольку песочница доступна на очень большом количестве платформ и во многих регионах.

Учитывая количество платформ и географических регионов, в которых доступна Minecraft, мы периодически просматриваем рейтинги и обновления с различными региональными правками. Этот недавно полученный рейтинг не указывает на какие-либо новые версии или поддержку платформой Minecraft в ближайшем будущем.

Minecraft доступна на всех актуальных платформах. На Xbox, кстати, тайтл доступен в Game Pass.

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