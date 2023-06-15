Все известные герои Mortal Kombat 1 — за кого дадут поиграть

Mortal Kombat 1 выходит уже 19 сентября, а разработчики с завидной регулярностью делятся подробностями файтинга. В этой заметке мы кратко расскажем, какие персонажи появятся в грядущей новинке.

Бойцы

На выход игры ожидаются 24 бойца — сейчас известно только о 10 из них. Мы будем оперативно расширять список по мере объявления новых персонажей.

Саб-Зиро

Скорпион

Джонни Кейдж

Кенши

Китана

Кун Лао

Лю Кан

Милина

Рейден

Шан Цунг (за предзаказ).

Меню выбора героев Фото: WB

Камео-бойцы

Это отдельный ростер героев, которых игроки смогут выбирать вдобавок к обычному персонажу. Камео — новая механика MK1, а основная идея — создавать новые и уникальные сражения путём партнёрства двух персонажей. Камео-боец может использовать спецприём или дополнять и расширять комбоприёмы обычных бойцов.

На выходе ожидается 16 камео-персонажей. Сейчас известно только о пяти:

Горо

Джакс

Кано

Соня Блейд

Страйкер.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.