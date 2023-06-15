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Все герои и комбобойцы «Мортал Комбат 1»: Саб-Зиро, Скорпион, Милина, Китана, Джонни Кейдж, Лю Кан и другие

Все известные герои Mortal Kombat 1 — за кого дадут поиграть
Михаил Шевкун
Все герои Mortal Kombat 1
Аудио-версия:
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Вдобавок к бойцам присоединились и камео-герои.

Mortal Kombat 1 выходит уже 19 сентября, а разработчики с завидной регулярностью делятся подробностями файтинга. В этой заметке мы кратко расскажем, какие персонажи появятся в грядущей новинке.

Бойцы

На выход игры ожидаются 24 бойца — сейчас известно только о 10 из них. Мы будем оперативно расширять список по мере объявления новых персонажей.

  • Саб-Зиро
  • Скорпион
  • Джонни Кейдж
  • Кенши
  • Китана
  • Кун Лао
  • Лю Кан
  • Милина
  • Рейден
  • Шан Цунг (за предзаказ).
Меню выбора героев

Меню выбора героев

Фото: WB

Камео-бойцы

Это отдельный ростер героев, которых игроки смогут выбирать вдобавок к обычному персонажу. Камео — новая механика MK1, а основная идея — создавать новые и уникальные сражения путём партнёрства двух персонажей. Камео-боец может использовать спецприём или дополнять и расширять комбоприёмы обычных бойцов.

На выходе ожидается 16 камео-персонажей. Сейчас известно только о пяти:

  • Горо
  • Джакс
  • Кано
  • Соня Блейд
  • Страйкер.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Детали игры
Все подробности Mortal Kombat 1: как легендарный файтинг перезапустят в 2023 году
Видео
Все подробности Mortal Kombat 1: как легендарный файтинг перезапустят в 2023 году
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Теги Чемп.Play Игры Mortal Kombat •••

Заглавное фото: WB Games

Источник: «Чемпионат»

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