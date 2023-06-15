Все известные герои Mortal Kombat 1 — за кого дадут поиграть

Mortal Kombat 1 выходит уже 19 сентября, а разработчики с завидной регулярностью делятся подробностями файтинга. В этой заметке мы кратко расскажем, какие персонажи появятся в грядущей новинке.
Бойцы
На выход игры ожидаются 24 бойца — сейчас известно только о 10 из них. Мы будем оперативно расширять список по мере объявления новых персонажей.
- Саб-Зиро
- Скорпион
- Джонни Кейдж
- Кенши
- Китана
- Кун Лао
- Лю Кан
- Милина
- Рейден
- Шан Цунг (за предзаказ).
Меню выбора героев
Фото: WB
Камео-бойцы
Это отдельный ростер героев, которых игроки смогут выбирать вдобавок к обычному персонажу. Камео — новая механика MK1, а основная идея — создавать новые и уникальные сражения путём партнёрства двух персонажей. Камео-боец может использовать спецприём или дополнять и расширять комбоприёмы обычных бойцов.
На выходе ожидается 16 камео-персонажей. Сейчас известно только о пяти:
- Горо
- Джакс
- Кано
- Соня Блейд
- Страйкер.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
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